Anche Colombo in uscita: su di lui c'è l'Empoli, ma c'è il nodo formula

Oltre a lavorare per regalare a Paulo Fonseca nuovi innesti che possano rinforzare e completare la rosa in vista della prossima stagione, il Milan starebbe lavorando anche per liberarsi di quelli che vengono definiti in gergo "gli esuberi", come confermato direttamente dallo stesso Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore portoghese, dove ha detto che: "Non vogliamo avere una rosa di 30 giocatori, ma di 23".

Fra i possibili partenti in casa Milan c'è Lorenzo Colombo, l'anno scorso al Monza di Raffaele Palladino, con il quale ha collezionato 25 presenze in Serie A, 4 gol, uno proprio contro il Diavolo, ed un assist. Con l'arrivo di Morata, possibilmente anche di un altro attaccante e con la presenza in rosa di Luka Jovic, lo spazio per il 2002 diventa pochissimo, motivo per il quale il Milan sarebbe al lavoro in questo calciomercato per trovargli una sistemazione migliore.

Questa potrebbe rispondere al nome dell'Empoli. che stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport avrebbe intensificato i dialoghi con la dirigenza rossonera per far sbarcare in Toscana Lorenzo Colombo. Il nodo, però, è rappresentato dalla formula, perché al momento non si sarebbe ancora deciso se far partire il ragazzo in prestito secco o con diritto di riscatto.