Anche le due romane su Fernandez-Pardo, il talento del Gent su cui è in vantaggio il Milan

Noslin e il Taty Castellanos nell'ultima amichevole giocata dalla Lazio e nonostante le smentite di Baroni il club biancoceleste continua a muoversi per i rinforzi in attacco. Moggi continua a proporre invano Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli, dove Conte lo considera di troppo ma il ds Fabiani ha smentito la trattativa, come quella per Djukanovic. Armand Laurienté del Sassuolo resta un obiettivo ma attenzione anche a Matias Fernandez-Pardo, sondato anche dalla Roma.

Si tratta di un jolly d'attacco classe 2005 del Gent che viene valutato sui 15 milioni più bonus, le stesse cifre richieste dal Sassuolo per il francese ex Lorient. Il Milan è in vantaggio. Ala sinistra, seconda punta e all'occorrenza trequartista, il belga-spagnolo è letteralmente esploso nella fase finale della Jupiter League con 7 gol in 10 presenze e ora c'è anche il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in corsa. Un altro nome nel taccuino è quello Bellingham junior, valutato circa 20 milioni.