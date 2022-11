Aouar il nome per il centrocampo: la valutazione di 8 milioni può scendere

MilanNews.it

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il nome per il futuro del centrocampo rossonero è quello di Houssem Aoaur, 24enne del Lione. Il calciatore va in scadenza nell'estate 2024 e non ha intenzione di rinnovare il suo contratto, deciso a provare una nuova esperienza dopo una vita all'Olympique. I rossoneri possono aspettare e portare a casa il francese a parametro zero, oppure anticipare la concorrenza di altri club e portarlo a Milano a gennaio in prezzo di saldo. La valutazione odierna del Lione è di 8 milioni ma con il passare delle settimane potrebbe anche abbassarsi.