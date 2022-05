AS - Il Real su Leao: il Milan punta a blindarlo con una clausola da 200-250 milioni

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è pronto a rispondere a un possibile interesse del Real Madrid per Rafael Leão, autore di un girone di ritorno strepitoso che ha consentito ai rossoneri il sorpasso all'Inter e regalato il 19° Scudetto della sua storia al club. Secondo AS, il club rossonero avrebbe già contattato il suo agente per discutere di un prolungamento del contratto e negoziare un aumento della sua clausola rescissoria a 200 o 250 milioni. Nell'eventuale affare con il Real, scrive sempre il quotidiano, il Real potrebbe giocarsi le carte Marco Asensio e Luka Jovic per provare ad abbassare le pretese dei rossoneri.