AS - Il Valencia interessato a Jimenez. Operazione fattibile solo in prestito

vedi letture

Arrivano indiscrezioni dalla Spagna e più precisamente da AS.com. Secondo la testata spagnola, infatti, il Valencia sarebbe interessato ad Alex Jimenez, giovane terzino rossonero che quest'anno sta principalmente giocando con Milan Futuro in Serie C. La squadra iberica ha perso il terzino destro titolare, Thierry Rendall, nell'ultima gara contro il Getafe: rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per lui. La società ha permesso alal dirigenza, dunque, di poter intervenire sul mercato.

Jimenez sarebbe il primo obiettivo di una lista che contiene anche altri nomi ma, come viene riportato, potrebbe essere preso solo in prestito: il Milan lo ha riscattato dal Real solo l'estate scorsa e lo ha blindato con un contratto fino al 2028. Fino a oggi lo spagnolo ha giocato 12 partite in Serie C segnando 2 gol: un buon bottino anche se le premesse erano altre dal momento che Zlatan Ibrahimovic lo aveva nominato come vice Theo a inizio stagione. A metà novembre, però, Jimenez non ha giocato nemmeno un minuto con la formazione di Fonseca in gare ufficiali: un trasferimento di 6 mesi per andare a giocare potrebbe fare bene a tutti.