Assalto a Kessie: ci sono Psg e Tottenham

Sembra davvero complicato che il Milan possa trovare con il manager Atangana per il rinnovo di Franck Kessie. Come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta dell’agente è cresciuta a ogni colloquio e dalle parti di via Aldo Rossi c’è il sospetto che il giocatore abbia già ricevuto delle proposte vantaggiose dall’estero. Il Psg punterebbe a prendere Kessie a parametro zero in estate, promettendogli un ingaggio maggiore rispetto alla proposta del Milan. Ma occhio anche al Tottenham di Conte, che sembra essere una delle società maggiormente accreditate per un assalto all’ivoriano.