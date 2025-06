Atletico Madrid su Theo: la trattativa con il Milan richiederà tempo. Le ultime dalla Spagna

Theo Hernandez ha rifiutato il trasferimento all'Al Hilal, che metteva sul piatto un contratto da 20 milioni di euro a stagione per il giocatore, perchè vuole restare a giocare in Europa. Il francese è in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo con il Milan è ormai ferma da tempo. Come riporta AS, l'interesse dell'Atletico Madrid nei suoi confronti è concreto e reale, ma le trattative sia con il terzino che con i rossoneri non saranno facili e sono appena iniziate. Nelle prossime settimane, la squadra di Simeone sarà impegnata nel Mondiale per Club e quindi difficilmente ci sarà un'accelerazione nell'affare per Theo Hernandez.

Nei giorni scorsi, il Milan aveva accettato l'offerta dell'Al Hilal da 30 milioni di euro, cifra che nessun altro club ha messo sul piatto. Il francese non ha fretta e attende novità nelle prossime settimane, ma sarebbe comunque pronto a restare un'altra stagione a Milanello e poi salutare tra un anno a zero quando scadrà il suo contratto.