Baiocchini: "Botman obiettivo difficile, il Lille ha poca voglia di venderlo"

Negli studi di Sky Sport 24, il noto inviato dei rossoneri, Manuele Baiocchini, ha parlato così del mercato in entrata del Milan ed in particolare di Sven Botman: "È l'obiettivo numero uno ma è anche quello più difficile. Il Lille ha poca voglia di venderlo. Il Milan lo vuole in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma non è fattibile al momento. Ma non è detto che i rossoneri prendano un difensore tanto per prenderlo, non avrebbe senso. Magari uno in prestito, uno esperto, giusto per sostituire Kjaer. Diallo? Credo di no".