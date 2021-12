Baiocchini: "Rinnovo Kessie fermo. Evidentemente il giocatore è convinto di strappare cifre più alte"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha raccontato le ultime sulla trattativa per il rinnovo di Franck Kessie: “Per quanto riguarda Kessie non si sta trovando la quadratura del cerchio sulle cifre, con una richiesta che viene ritenuta eccessiva dal Milan, con un’offerta che era ferma a 5 milioni più bonus per arrivare a sfiorare i 6 milioni di euro. Sono tanti soldi, ma evidentemente il giocatore è convinto di poter strappare una cifra più importanti in altri club, magari all’estero o magari in Italia, perché ci sono società come l’Inter, che ha preso Calhanoglu, che a Kessie ci ha sempre fatto un pensiero. L’avevo detto anche Ausilio, Kessie è uno di quei giocatori che avrebbe voluto, tra virgolette, scippare al Milan. Vedremo se alla fine l’ivoriano rimarrà al Milan, al momento penso che sia difficile per la distanza che c’è fra l’offerta e la richiesta del giocatore. Allora i top club come l’Inter possono pensarci, oppure può andare all’estero… Ma Calhanoglu insegna”.