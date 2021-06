Bakayoko, il Milan è al lavoro per trovare la formula giusta

L'asse Milano-Londra può scaldarsi presto. Il Milan è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e in attacco e guarda ancora in casa Chelsea per ottenerli.Il ritorno di Tiemoué Bakayoko è l'ultima idea per la mediana. In scadenza tra un anno, è in uscita dai Blues, che non potranno sparare alto in virtù del contratto e delle ultime stagioni non esaltanti. Il club inglese vorrebbe però monetizzare un minimo e questo rende complicato il progetto del prestito, ma si lavorerà per trovare la formula giusta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.