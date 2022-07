Bakayoko, il Milan proverà a convincerlo a rinunciare al secondo anno di prestito

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe convincere Tiemouè Bakayoko a rinunciare al suo secondo anno di prestito. Il francese infatti era tornato a Milanello l'estate scorsa sulla base di un accordo tra Milan e Chelsea che prevedeva un prestito biennale. Le prestazioni è stata altalenante così come gli infortuni che ne hanno condizionato il rendimento. Soprattutto se il Milan dovesse portarsi a casa un rinforzo in mezzo al campo in questa sessione è possibile che il destino di Baka sia lontano da Milano.