Secondo quanto riportato oggi dall'edizione di Tuttosport, il Barcellona avrebbe sul suo taccuino alcuno nomi rossoneri per il futuro. Non solo un interesse per Theo Hernandez ma anche un gradimento per il centrocampista algerino Ismael Bennacer. Inoltre Laporta, come tutti in Europa, è affascinato dai numeri di Rafael Leao.