Bentancur (ag.Torreira): "Milan interessato, ma per l'Arsenal non era in vendita"

Pablo Bentancur, intervistato da calciomercato.com, ha parlato dell'interesse estivo del Milan per il suo assistito Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano in forza all'Arsenal. Ecco le sue dichiarazioni: "C'è stato un interesse così come di altri club. Però noi ci siamo riuniti con il direttore generale dei Gunners, Raul Sanllhei, e ci ha subito detto che per l'Arsenal Torreira non era in vendita, una posizione irremovibile che ci ha fatto anche piacere devo dire. Il Milan non ha presentato una vera e propria offerta concreta, forse perché sapeva cosa pensava l'Arsenal del giocatore".

Su un possibile ritorno in Italia

"Lucas segue sempre con molto interesse il calcio italiano, non posso escludere nulla. In Italia è cresciuto come giocatore e come uomo, porta nel cuore le esperienze vissute al Pescara e alla Sampdoria".