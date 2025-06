Bianchin: "Maignan vuole lasciare il Milan: aveva trovato un principio di accordo per il rinnovo del contratto, accordo mai formalizzato"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla situazione Mike Maignan: "Chelsea e Milan parlano da giorni del portiere della Francia. Maignan vuole lasciare il Milan, con cui nei giorni scorsi ha trovato un principio di accordo per il rinnovo del contratto, accordo mai formalizzato. Il vecchio contratto, firmato nel 2021, scade tra dodici mesi, particolare che fa di Maignan un portiere in scadenza, quindi molto appetibile. Il Chelsea è il club più interessato ma vuole formalizzare l'acquisto entro le 20, ora in cui si chiuderà questa finestra di mercato per il Mondiale per club. Se non si chiuderà oggi, Maignan potrebbe cambiare club dal primo luglio. Una finestra di 20 giorni, è evidente, raffredderebbe tutto.

La distanza è banalmente economica, di distanza tra domanda e offerta. Milan e Chelsea si risentiranno in giornata, capiranno se si può arrivare a un accordo intorno ai 18 milioni. Nel pomeriggio la risposta".

LE ULTIME SU MAIGNAN AL CHELSEA

Sono ore caldissime sull'asse Milano-Londra con contatti continui tra il Milan e il Chelsea per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe Mike Maignan in Premier League. Come spiega gazzetta.it, c'è un pessimismo crescente intorno a questo affare perchè per ora i due club non trovano un accordo sulla valutazione del francese che da giorni spinge per il suo passaggio ai Blues.

Il tempo però stringe perchè il Chelsea vuole il portiere per il Mondiale per Club e quindi per chiudere questa trattativa c'è tempo fino alle 20 quando suonerà il gong di questa finestra di mercato straordinaria. I due club si risentiranno in giornata e capiranno se si può arrivare a un accordo intorno ai 18 milioni.