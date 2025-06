Quattro nomi per il post Theo Hernandez: Zinchenko il più accessibile

Ormai appare scontato, le strade del Milan e di Theo Hernandez si separeranno. Ci sono ancora da capire le modalità: il calciatore ha un accordo con l'Atletico Madrid che però al momento offre troppo poco al Milan che, dal canto suo, non potrà tirare troppo la corda dal momento che il terzino francese è in scadenza di contratto. Difficilmente Theo rimarrà un altro anno in rossonero e ancor più difficilmente si riapriranno i discorsi per un possibile prolungamento del contratto.

In questo scenario il Milan fa le sue valutazioni sul nome del possibile erede di Theo. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport sono quattro i nomi che i rossoneri hanno in lista. Il profilo più accessibile sarebbe quello di Oleksandr Zinchenko, terzino dell'Arsenal che andrà in scadenza tra un anno: bisognerebbe lavorare sul ridimensionamento del suo stipendio. Piacciono anche gli italiani Destiny Udogie e Andrea Cambiaso che però risultano opzioni più costose. Infine ci sarebbe Maxim De Cuyper, pallino da tempo della dirigenza rossonera, che però è finito nel mirino anche della Roma che cerca il sostituto di Angelino.