Il Milan mette gli occhi su Bouaddi del Lille: il giovane talento francese piace molto ad Allegri

In questi giorni intensi di trattative nella particolare finestra di mercato di giugno, utile anche in vista del Mondiale per Club, il Milan guarda con attenzione ai giovani talenti europei.

Come riportato questa sera a Sky Calcio Mercato - l'Originale, da Gianluca Di Marzio, Uno dei profili che ha attirato l’interesse della dirigenza rossonera è quello di Ayyoub Bouaddi, centrocampista del Lille nato nel 2007. Il giovane francese, che compirà 18 anni il prossimo 2 ottobre, ha già collezionato numeri importanti: 24 presenze in Ligue 1 e 9 apparizioni in Champions League nella stagione appena conclusa.

Massimiliano Allegri, coinvolto nelle scelte di mercato del nuovo corso rossonero, ha dato parere positivo sul giocatore. Bouaddi rappresenta un prospetto interessante per il futuro e il Milan potrebbe decidere di investire su di lui già nelle prossime settimane.