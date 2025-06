Di Marzio: "In caso di una cessione nel reparto arretrato, il Milan punterebbe su un profilo esperto come quello Niklas Süle"

Il Milan prosegue il proprio lavoro sul mercato, sia in uscita che in entrata, e tra i nomi seguiti figura anche quello di Niklas Süle, centrale del Borussia Dortmund. Con Reijnders ormai promesso sposo del Manchester City (si attende solo l’annuncio ufficiale) e Musah a un passo dal Napoli, la società rossonera sta valutando come rinforzare l’organico, soprattutto se dovessero concretizzarsi ulteriori addii.

Di Marzio conferma

Le parole di Di Marzio a Sky Calcio Mercato, L'Originale: "In caso di una partenza nel reparto arretrato, il Milan potrebbe puntare su un profilo esperto come quello del difensore tedesco classe 1995. Süle ha un contratto in scadenza nel 2026 con il club giallonero, e rappresenta un’opzione concreta per Tare e la dirigenza rossonera".

Nella stagione appena conclusa, l’ex Bayern ha collezionato 21 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, dimostrando affidabilità e solidità a livello internazionale.