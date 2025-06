Modric completerà il suo passaggio al Milan solo dopo il Mondiale per Club

Luka Modric sarà un nuovo calciatore del Milan. Il Pallone d'oro 2018 ha deciso di esaudire uno dei suoi sogni da bambino vestendo la maglia rossonera nella prossima stagione. I tifosi milanisti dovranno però avere un altro po' di pazienza, visto che prima di un mese non si concretizzerà l'arrivo a Milano del centrocampista croato.

Stando infatti a quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, Luka Modric completerà il suo passaggio al Milan solo dopo il Mondiale per Club. Il 39enne ha infatti deciso di concludere nel massimo rispetto al sua avventura al Real Madrid, per poi firmare con il Diavolo un contratto fino al giugno 2026 con opzione per un'altra stagione.