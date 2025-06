Vlahovic e Retegui sulla lista rossonera: le situazioni sono opposte

Nonostante un investimento chiuso lo scorso gennaio per portare in rossonero Santiago Gimenez, centravanti messicano prelevato dal Feyenoord per un costo complessivo di 30 milioni, quest'estate il Milan punterà ancora sull'attacco e lo farà alla ricerca di un calciatore titolare. Questo intento è mosso principalmente da un'indicazione di mister Massimiliano Allegri che ha avanzato le sue richieste: un vecchio pupillo come Dusan Vlahovic e il centravanti della Nazionale Mateo Retegui.

Questa mattina Tuttosport fa il punto sulla situazione e sottolinea cosa servirebbe per puntare su uno o sull'altro giocatore: emerge un quadro esattamente opposto. Per Vlahovic, il preferito da Allegri, si potrebbe anche chiudere con un'offerta intorno ai 25 milioni considerando che il serbo va in scadenza nel 2026: il problema è l'ingaggio da 12 milioni. Il giocatore e il suo entourage sanno che dovranno abbassare le pretese ma comunque le richieste saranno elevate. Dall'altra parte Retegui gode sicuramente di uno stipendio più sostenibile ma a mettersi di traverso è la richiesta dell'Atalanta che parte da oltre 45 milioni.