Per l'attacco del Milan il nome preferito di Allegri è quello di Vlahovic

vedi letture

Nel prossimo calciomercato il Milan farà un attaccante, e il nome in cima alla lista dei desideri di Massimiliano Allegri è quello di Dusan Vlahovic. L'ostacolo principale nell'eventuale trattativa per il serbo è rappresentato dall'ingaggio, dato che l'attaccante ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 12 milioni di euro a stagione, tanti, forse anche troppi per gli standard rossoneri.

Stando ai colleghi di Sportitalia, però, nei prossimi giorni il Milan farà un tentativo esplorativo per Vlahovic. Non solo, per metà della prossima settimana è previsto anche un summit tra Igli Tare e la proprietà rossonera per ottenere un extra budget, dato che l'intenzione del direttore sportivo è quella di investire cifre più importanti da investire per il centravanti (Vlahovic su tutti) e per il difensore centrale.