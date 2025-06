Il Milan aspetta il rilancio dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez

È difficile pensare che Theo Hernandez possa vestire la maglia del Milan anche nella prossima stagione. E se così sarà, significa che il francese rimanderà semplicemente di 12 mesi il suo addio al club rossonero. La strada intrapresa in questi intensi primi giorni di calciomercato, però, lascia credere che il terzino lascerà con ogni probabilità il Milan già quest'estate.

Tramontata l'ipotesi Al-Hilal, per Theo Hernandez si sarebbe fatto concretamente avanti l'Atletico Madrid. La prima offerta presentata dai Colchoneros non ha però convinto il Milan, che vorrebbe tenersi sulle stesse cifre che il club saudita gli aveva proposto per il classe 1997, ovvero di circa 30 milioni di euro. È comunque difficile credere che il club spagnolo si spinga così tanto oltre, anche perché stiamo pur sempre parlando di un calciatore in scadenza nel 2026, ma a metà strada, e superando i 20 milioni di euro, i due club potrebbero accordarsi.