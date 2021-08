Biasin sul Milan: "Ecco Florenzi, una bella mossa. Ora Adli"

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo, ha parlato anche di Milan nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Ecco quanto scritto: "Milan: ecco i due colpi attesi da Stefano Pioli. A destra arriva Florenzi e completa la corsia con Calabria. Bella mossa. A centrocampo ecco Adli: il 21enne francese del Bordeaux è la scelta dei rossoneri per dare un’alternativa in più a centrocampo e sulla trequarti. Tra l’altro, a cifre contenute: dieci milioni circa".