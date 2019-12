Bologna in vantaggio per Vignato: il Milan osserva gli sviluppi

Tra i talenti più interessanti della nuova leva calcistica italiana, Emanuel Vignato è un fantasista giovane ma già pronto ai grandi palcoscenici. La Serie A ha già avuto un assaggio delle sue qualità nel finale della scorsa stagione con il Chievo ma è in Serie B, sempre con la maglia dei clivensi, che il pubblico lo sta conoscendo con regolarità. Il fantasista italo-brasiliano sta crescendo tanto in cadetteria al punto che diverse società sia italiane che estere hanno messo gli occhi su di lui. Nel corso della scorsa estate, il nome di Vignato era stato accostato a club come il Barcellona, il Bayern Monaco e anche il Milan, ma ora sembrerebbe molto vicino al Bologna. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i rossoblù sarebbero molto vicini a chiudere per il giocatore sulla base di 5 milioni di euro, per poi lasciarlo in prestito fino a fine stagione ai veneti in modo di agevolare la trattativa. Il Milan al momento appare indietro, così come le altre pretendenti, ma osserva attentamente il giocatore per il futuro.