Bomba dal Chiringuito: il Barcellona ha scelto Leao su richiesta di Flick. Pronti ad avviare la trattativa

vedi letture

Il Barcellona vuole prendere Rafa Leao, El Chiringuito TV lancia la bomba. Secondo l'emittente spagnola l'operazione per portare il portoghese in Catalogna è appena iniziata.

Nello specifico, i colleghi iberici evidenziano come il Barcellona voglia un giocatore top per la fascia sinistra d'attacco e il profilo scelto è quello del portoghese per esplicita richiesta del tecnico Hansi Flick. Trattativa che sarebbe iniziata già con Jorge Mendes a muovere i fili. Nonostante la richiesta di almeno 100 milioni di euro del Milan e nonostante il Barcellona da anni fatichi persino a iscrivere i nuovi acquisti, per l'emittente il trasferimento è possibile perché ci sarebbe la possibilità di pagare il giocatore a rate e perché il club conta sulla cessione di alcuni giocatori per liberare spazio.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr"> BOMBAZO en el BARÇA <br><br> El club culé se lanza a por RAFAEL LEÃO.<a href="https://twitter.com/hashtag/JUGONES?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#JUGONES</a> <a href="https://t.co/oKQ6lmb0JY">pic.twitter.com/oKQ6lmb0JY</a></p>— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) <a href="https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1825910809857319240?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2024</a></blockquote>