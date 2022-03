Bordeaux-Troyes, il "rossonero" Adlì parte al primo minuto

MilanNews.it

Yacine Adlì, giocatore francese che il Milan ha prelevato la scorsa estate dal Bordeaux lasciandolo un anno in prestito ai Girondini, è nell'undici titolare scelto da David Guion per fronteggiare il Troyes, in un match che vale tantissimo per il Bordeaux che vuole abbandonare l'ultimo posto in classifica proprio nello scontro diretto con il Troyes, che attualmente occupa il 18° posto in graduatoria con 22 punti.