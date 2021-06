Brahim Diaz: "Futuro? Sono molto felice a Milano, vedremo cosa succederà"

Brahim Diaz, impegnato con la Spagna nei giochi Olimpici di questa estate, ha parlato così del suo futuro in occasione di un incontro con la stampa per l'evento. Queste le sue parole riportate da Marca: "Sono molto contento di tutto quello che ho vissuto. Milan e Real Madrid sono due grandi club, ma in questo momento non ne ho idea. Spero di conoscere presto il mio futuro. Sono stato bene a Madrid e sono molto felice a Milano, dove abbiamo raggiunto l'obiettivo e dal punto di vista individuale è stato incredibile. Vedremo cosa succederà".