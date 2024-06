Broja parallelo a Jovic: idea prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. Al momento l'idea del club rossonero è quella di prendere un numero 9 titolare come prima cosa: in questo senso Joshua Zirkzee è il candidato principale. Successivamente, e non in alternativa, da Casa Milan si proverà a puntare anche a un altro attaccante che possa coesistere con la nuova punta di primo piano ma anche con Luka Jovic, attaccante serbo che avrebbe raggiunto l'accordo per il rinnovo di un altro anno in rossonero.

In questo senso il nome più probabile è quello di Armando Broja, centravanti dell'Albania e del Chelsea che quest'anno ha segnato solamente un gol nella sua esperienza di sei mesi al Fulham. Il giocatore è ancora giovane ma ha bisogno di rilanciarsi dopo che non ha mantenuto le aspettative ai Blues, anche per colpa di un grave infortunio. Secondo l'indiscrezione di Tuttosport è un attaccante che piace e che il Milan proverà a prendere con la formula del prestito con diritto di riscatto.