Bruges, il presidente Verhaeghe: "Milan e Leeds hanno parlato con Lang, ma lui ha scelto di restare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Bart Verhaeghe, presidente del Bruges, è stato intervistato da Nieuwsblad.be ed ha raccontato i retroscena di mercato relativi a Noa Lang, esterno d'attacco che in estate è stato sondato anche dal Milan: "Noa ha ricevuto diverse offerte, alcuni club hanno dialogato con lui, come Milan o Leeds. Per noi aveva il via libera di andarsene, ma alla fine ha scelto di restare. È un ragazzo molto selettivo: ha ricevuto una proposta da 18 milioni dal Lille ma l’ha rifiutata. Alla fine ha preso la decisione e ci ha detto di voler rimanere. Ora puntiamo molto sul suo carattere e la sua classe".