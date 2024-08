C'è attesa per un ultimo colpo: si tenterà l'affondo per Manu Koné

vedi letture

La metafora della creazione di Zlatan Ibrahimovic è ferma al sesto di sette giorni, motivo per il quale ci si aspetta almeno un altro colpo dal Milan in questo calciomercato prima della deadline.

Prima di questo, però, la dirigenza rossonera ha intenzione di sfoltire un po' la rosa di Paulo Fonseca, con Ismael Bennacer ed Alexis Saelemaekers che dovrebbero lasciare Milanello insieme a Yacine Adli, prossimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina.

Sistemate le uscite, ecco che il Milan potrebbe studiare su chi affondare quest'ultimo colpo. Stando a Il Corriere dello Sport, nel centro sportivo rossonero non è previsto l'arrivo di nessun altro attaccante, perché Ibrahimovic ha già dichiarato di voler sfruttare Camarda. Più probabilmente, scrive il quotidiano, si tenterà l'affondo per Manu Koné, in uscita dal Borussia Moenchengladbach con un esborso di 20-25 milioni circa.