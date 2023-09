C'è David al Milan l'anno prossimo? Per la Gazzetta, Furlani lo ha prenotato

Alla fine, è Luka Jovic il centravanti di riserva messo a disposizione di Stefano Pioli. Dopo un lungo inseguimento e varie idee, da Patson Daka a Rafa Mir dopo che era sfumato il principale obiettivo Taremi, il Milan ha accolto l'attaccante ex Real Madrid. Jovic, come da comunicato di ieri, si è trasferito in rossonero a titolo definitivo: il Milan "eredita" il contratto della Fiorentina, che prevedeva un'opzione per il rinnovo biennale, ma è ovviamente da capire se le parti vorranno procedere o dirsi addio al termine della stagione.

Prenotato David?

Per ora, Jovic avrà il ruolo di vice-Giroud. In futuro, potrebbe anche rimanere, ma il Milan sembra comunque aver già individuato il nome giusto su cui puntare. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, oltre ad aver fatto un tentativo in settimana per Jonathan David, i rossoneri avrebbero "prenotato" l'attaccante canadese a fine stagione.

Può arrivare.

Stella del Lille, David è in scadenza di contratto nel 2025. I rossoneri potrebbero accoglierlo e vista la concorrenza, che si può prevedere decisamente alta, non è da escludere un tentativo già nel mercato di gennaio, per battere sul tempo gli altri club interessati.