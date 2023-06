Caccia al vice-Theo: colloqui per Mazzocchi. Per Ballo si cerca una sistemazione

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il ruolo del vice Theo Hernandez è una casella che il Milan cerca di riempire ormai da diverso tempo: nelle ultime due stagione Ballo-Tourè, nonostante l'impegno profuso, non è stato in grado di convincere e, come scrive oggi il Corriere dello Sport, si cerca per lui una sistemazione. Per sostituirlo il Milan avrebbe avviato dei colloqui con la Salernitana per parlare di Pasquale Mazzocchi. Ai campani, di contro, interessano sia Daniel Maldini che Brescianini.