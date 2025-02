Calabria al Bologna: due milioni di euro nelle casse del Milan

Davide Calabria lascia il Milan dopo tanti anni nel settore giovanile e poi in prima squadra di cui era diventato anche capitano. Il terzino, in lacrime per l'addio, ha salutato tutti ieri a Milanello e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Bologna, che verserà due milioni di euro nelle casse del club di via Aldo Rossi. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che ricorda che il difensore italiano aveva il contratto in scadenza con il Diavolo il prossimo 30 giugno.

Queste le parole di Calabria ieri dopo aver lasciato Milanello: "È difficile, mi mancherà tutto, ogni cosa che ho vissuto qua. Ogni ricordo che ho me lo porterò sempre, sono grato di quello che ho passato al Milan. Come sono stati gli ultimi giorni? Difficili, come quando ti lasci con la moglie (ride, ndr). Comincerà un nuovo capitolo ed auguro il meglio a tutti".