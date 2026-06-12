Calciomercato 2026/2027, quando inizia e quando finisce? Tutte le date da sapere

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Oggi alle 07:20 Calciomercato Milan di di Fonti preferite

Terminato il campionato, è tempo di calciomercato. In merito a questo, sono state svelate le date d’inizio e di fine della finestra estiva e invernale per la prossima stagione.