Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 1 febbraio

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:

ACQUISTI

Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto

CESSIONI

-

OBIETTIVI

Jean-Philippe Matete (attaccante, Crystal Palace)

Alphadjo Cissé (centrocampista, Hellas Verona)

Axel Disasi (difensore, Chelsea)

Leon Goretzka (centrocampista, Bayern Monaco)

VOCI CESSIONI

Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026

Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 2 febbraio.

PIU LIBERTA SUL MERCATO PER IL MILAN?

È arrivata l'ufficialità del rifinanziamento da parte del gruppo assicurativo e creditizio canadese Manulife/Comvest. L'accordo definitivo con RedBird sta per essere definito e subito dopo sarà estinto il famigerato vendor loan che Elliott aveva concesso al fondo di Gerry Cardinale per acquistare il Milan nell'autunno del 2022. L'annuncio dovrebbe avvenire al massimo ai primi di febbraio. Ma cosa cambierà effettivamente per il Milan? Lo spiega bene bebeez.it: "Per il club rossonero, l’operazione rappresenta un’importante svolta sul piano gestionale. Infatti lo scopo di Comvest, al pari di qualsiasi altra BDC (Business Development Company, ndr), è quello di incassare interessi sui prestiti erogati, senza alcuna interferenza sulla gestione operativa delle aziende affidate. Un atteggiamento alquanto diverso da quello di Elliott, un hedge fund con forti venature di private equity che aveva voce in capitolo sulla gestione del Milan, al punto di avere due membri in cda, nelle figure di Gordon Singer figlio di Paul e figura chiave della gestione Elliott, che esattamente 12 mesi fa era stato affiancato da Dominic Mitchell proprio per rafforzare la capacità di controllo di Elliott sul servizio del credito residuo".

L'importo del prestito che Manulife/Comvest concederà a RedBird si dovrebbe aggirare intorno ai 650 milioni di euro e, come riporta sempre bebeez.it, prevederebbe una clausola PIK (Pay in Kind), che consentirebbe di saldare tutto l’importo alla scadenza, che dovrebbe essere nel 2030: "La clausola PIK consentirà a Cardinale e al management team, in cui dovrebbero essere riconfermati il ceo Giorgio Furlani e il Cfo Stefano Cocirio, di utilizzare la liquidità nel potenziamento della rosa e in altre iniziative (prime fra tutte il nuovo stadio con l'Inter, ndr). Una volta che Elliott non farà più sentire il fiato sul collo, e con un finanziatore già conosciuto e interessato solo al regolare pagamento degli interessi, Cardinale & C potranno concentrarsi sulla campagna acquisti, sulla quale la struttura di garanzie a favore di Elliott poneva diversi vincoli, in primis la necessità di pagare gli interessi a Singer e soci. Con la clausola PIK sarà infatti disponibile maggiore liquidità, rendendo quindi fattibili alcuni sogni finora proibiti come Leon Goretzka del Bayern Monaco, o Gabriel Jesus dell’Arsenal oltre a quello di Dusan Vlahovic, oggi della Juventus".