VIDEO MN - Alphadjo Cisse arrivato alla Madonnina per le visite mediche
Oggi alle 08:57Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio
fonte dal nostro inviato Lorenzo De Angelis

Il Milan ha chiuso per Alphadjo Cisse dell'Hellas Verona beffando il PSV e lascerà il centrocampista in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione.

Il classe 2006, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, è arrivato poco fa alla Madonnina per le visite mediche di rito prima dell'ufficialità del suo passaggio in rossonero.