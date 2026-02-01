MN - Il 2007 Idrissi alla Madonnina per le visite mediche
Nella giornata di ieri il Milan ha preso a titolo definitivo Yahya Idrissi Regragui del Chelsea. Idrissi è un trequartista marocchino che il Chelsea ha prelevato nel 2021 dalle giovanili del West Ham. Apprende la redazione di MilanNews.it che il classe 2007 si trova alla Madonnina per le consuete visite mediche di rito.
