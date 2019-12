Caldara, l'Atalanta non molla ma il Milan è dubbioso

Se il Milan non molla la presa per Jean-Claire Todibo, l'Atalanta emula i rossoneri sul fronte di Mattia Caldara. Gli orobici, desiderosi di rinforzarsi per la seconda parte di stagione, continuano il pressing per l'ex centrale che secondo il Corriere dello Sport con l'arrivo di Todibo non sarebbe più certo di restare. Il condizionale tuttavia è d'obbligo sia perchè i rossoneri credono fortemente nel giocatore sia perchè nel caso di partenza di Caldara vorrebbero monetizzare subito mentre l'Atalanta partirebbe da un prestito. La trattativa, quindi, non sembra semplice.