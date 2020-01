Caldara verso l'Atalanta: ecco la cifra che dovrà incassare il Milan per evitare la minusvalenza

Se l'operazione che porterà Mattia Caldara in prestito all'Atalanta fino al 2021 andrà in porto, il Milan dovrà fissare un diritto di riscatto a favore degli orobici non inferiore ai 14,4 milioni di euro per evitare una minusvalenza. Il centrale ex Juve, infatti, tra un anno e mezzo avrà un peso residuo nei conti del club di via Aldo Rossi pari a quella cifra. Caldara fu inserito a bilancio per 36 milioni di euro nell'estate del 2018.