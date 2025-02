Cardone: "Il Como ha offerto 54 milioni per Theo. Il Milan ha accettato, Hernandez ha rifiutato"

Nel marasma degli ultimi giorni di calciomercato si è fatta largo anche una clamorosa indiscrezione di un'offerta del Como al Milan per Theo Hernandez. A queste voci non sono seguite conferme o ulteriori novità, prima di oggi almeno quando il giornalista Giulio Cardone, di Repubblica, è intervenuto sul tema in un video sul canale del quotidiano generalista.

Queste le parole di Cardone: "Un'offerta clamorosa che c'è stata ed è stata presentata dal Como al Milan: 54 milioni di euro per Theo Hernandez, pensate 54 milioni di euro. Offerta presentata dal Como al Milan per Theo Hernandez: il Milan aveva chiaramente accettato l'offerta, anche perché parliamo di un calciatore in scadenza nel giugno 2026; Theo Hernandez legittimamente ha rifiutato la proposta di trasferirsi al Como perché ha tanti obiettivi in ballo con il Milan. Questa offerta dà la misura del potere economico della proprietà indonesiana del Como".