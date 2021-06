Ceccarini: "Milan a caccia del sostituto di Calhanoglu. Per la punta Giroud o Jovic"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Milan nel suo editoriale per TMW: "Il Milan dopo l’addio di Çalhanoğlu è a caccia del suo possibile sostituto. Maldini e Massara hanno una lista di nomi su cui stanno lavorando. Alcuni di questi potrebbero anche essere esuberi di qualche club importante. In casa Chelsea un giocatore monitorato è sicuramente Ziyech. Altro profilo da seguire è quello di Rafinha del Paris Saint Germain. Il giro d’orizzonte non si ferma qui nel senso che il Milan sta valutando tutte le opzioni possibili e tra queste ci sono anche Ceballos, (nelle ultime due stagioni all’Arsenal) e Sabitzer del Lipsia. Per la punta centrale la scelta rimane Giroud ma a questo punto tutto dipende dal Chelsea, che deve liberare il francese senza chiedere un indennizzo. La posizione dei rossoneri è sempre stata chiara. Il Milan in attesa di capire l’evoluzione della situazione sta prendendo in considerazione anche altre ipotesi. Un nome che ritorna è quello di Jovic, di proprietà del Real Madrid".