Ceccarini: "Milan, sprint finale per Bakayoko"

Il Milan non si ferma più e ora sta concentrando tutta la sua attenzione su Bakayoko. Con il giocatore c’è già in linea di massima un accordo, serve perfezionare l’intesa con il Chelsea. L’obiettivo è tenere più basso possibile il diritto di riscatto. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto della bilancia un prestito oneroso ma vorrebbero non superare la cifra complessiva di 25 milioni di euro. Il Milan continua a lavorare anche su un esterno destro basso e un difensore centrale. Saranno i due colpi che poi chiuderanno il mercato.