Centrocampo Milan, reparto ed obiettivi: solo tre sono certi del posto

Si credeva potesse essere l'attacco in grande protagonista dell'estate di calciomercato del Milan, ed invece la scena se la starebbe prendendo il centrocampo. La dirigenza rossonera avrebbe infatti intenzione di compiere una sorta di rivoluzione in mezzo al campo, considerato il fatto che dei 6 giocatori presenti nel reparto solo tre sarebbero certi del posto: Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah.

I restanti, secondo Tuttosport, difronte ad un'offerta congrua potrebbero senza troppi rimorsi lasciare Milanello. Stiamo parlando di Yacine Adli, Tommaso Pobega, per il quale si sarebbe mossa la Fiorentina di Raffaele Palladino, ed a sorpresa Ismael Bennacer, che potrebbe anticipare il suo approdo in Arabia Saudita a fronte delle ultime notizie trapelate in merito al suo futuro (CLICCA QUI).

GLI OBIETTIVI - I dirigenti rossoneri stanno valutando diversi profili per il ruolo di centrocampista centrale, fisico con caratteristiche di coperta. Il preferito resta Youssouf Fofana del Monaco, ma in lista ci sarebbero anche i nomi di Mats Wieffer del Feyenoord, André Trindade del Fluminense, Emil Hojbjerg del Tottenham ed infine Sofyan Amrabat della Fiorentina. A fronte delle possibili uscite di uno fra Pobega, Adli e Bennacer, per evitare di farsi trovare impreparato, il Milan starebbe monitorando anche la situazione Rabiot ed avrebbe iniziato a trattare con il Chelsea per il giovane Chukwuemeka, mezz'ala classe 2003 già cercato con insistenza nell'estate del 2022.