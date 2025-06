Chelsea-Maignan, il Milan resta fermo sulle proprie richieste. Gli inglesi però non mollano

"Chelsea-Maignan, il Milan resta fermo sulle proprie richieste. Il club inglese non molla e spera di poter sbloccare la trattativa": lo scrive Gianluca Di Marzio su X in merito alla trattativa in corso tra Milan e Chelsea per Mike Maignan. I rossoneri chiedono almeno 20 milioni di euro, mentre gli inglesi per ora sono fermi a 15. I Blues devono però rilanciare in fretta perchè oggi chiude la finestra di mercato straordinaria che è stata aperta in vista del Mondiale per Club che inizierà tra pochi giorni negli Stati Uniti.

#Calciomercato | #Chelsea-#Maignan, il #Milan resta fermo sulle proprie richieste. Il club inglese non molla e spera di poter sbloccare la trattativa — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 10, 2025

Questi i numeri stagionali di Maignan con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 37

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 53

MINUTI IN CAMPO: 4696'

GOL SUBITI: 59

PARTITE SENZA SUBIRE GOL: 15

AMMONIZIONI: 2