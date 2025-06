Di Marzio conferma: "Maignan resta al Milan. Il francese ha la fiducia di Allegri e Tare, che lo considerano un leader per la squadra"

vedi letture

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così poco fa a Sky Calcio Mercato - l'Originale. Tra i temi affrontati questa sera, le richieste di Massimiliano Allegri per il mercato in entrata del Milan, ma non solo.

Di Marzio su Maignan: "Sì lo possiamo dire, Maignan per ora resta al Milan, in mattinata i rossoneri hanno interrotto le trattative col Chelsea. L'offerta dei blues è stata giudicata bassa dai rossoneri. Allegri e Tare considerano Maignan un punto fermo della squadra, e vogliono prendersi questo rischio diciamo, di tenere un portiere in scadenza e capire poi come aggiustare la situazione".