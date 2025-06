Di Marzio: "Bozza d'accordo per Musah al Napoli, operazione da 25 milioni di euro che si sta concludendo in queste ore"

Musah si avvia a lasciare il Milan. Infatti, come riportato poco fa anche da Gianluca Di Marzio, a Sky Calcio l'Originale, esiste già un’intesa verbale tra Milan e Napoli per il trasferimento di Yunus Musah, mentre il ragazzo ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in terra partenopea

"Il Napoli è vicinissimo a Musah, bozza d'accordo tra i due club: si tratta di un affare complessivo di 25 milioni di euro. E' stata una trattativa lampo, conclusa in pochissime ore. Insieme a Kevin De Bruyne, Conte avrà quindi a disposizione anche Musah".

Arrivato nell’estate del 2023 con grandi aspettative, il centrocampista statunitense aveva mostrato segnali incoraggianti sotto la guida di Stefano Pioli. Nel corso della sua prima annata in rossonero, infatti, Musah aveva evidenziato una crescita costante, guadagnandosi minuti e fiducia all’interno di una mediana già competitiva.

Tutt’altra storia la stagione appena conclusa. Con il passaggio in panchina prima a Paulo Fonseca e poi a Sérgio Conceição, Musah ha faticato a trovare spazio e continuità. Le sue prestazioni non sono mai decollate e il feeling con l’ambiente di San Siro non è mai sbocciato del tutto.

A pesare sul bilancio complessivo, anche l’assenza di reti: Musah lascia il Milan senza aver mai trovato il gol in partite ufficiali.