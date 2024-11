Chiesa sempre più lontano da Liverpool: Milan, Inter e Roma interessate

L'ex giocatore della Juventus Federico Chiesa potrebbe fare ritorno in Serie A, con Milan, Roma e Inter particolarmente interessate. Dopo l’addio alla società bianconera e il trasferimento al Liverpool, sembra essere una possibilità considerata da alcuni dei principali club italiani, che lo valuterebbero come rinforzo ideale per il settore avanzato.

L'interesse del Milan e della Roma: possibilità tattiche per il 4-3-3 e il 4-2-3-1

Sia Milan che Roma vedrebbero in Chiesa un giocatore ideale dal punto di vista tattico. Entrambe le squadre adottano moduli che potrebbero valorizzare la duttilità e le capacità offensive di Chiesa, che sa giocare sia come ala offensiva in un tridente sia in un modulo che lo utilizzi in posizione leggermente arretrata. Il Milan, attualmente alla ricerca di un rinforzo che possa portare velocità e tecnica sugli esterni, potrebbe impiegare Chiesa come ala pura in un 4-3-3 o come trequartista largo in un 4-2-3-1. Allo stesso modo, la Roma considera il profilo di Chiesa ideale per ampliare le opzioni tattiche, soprattutto in assenza di soluzioni offensive dinamiche e abili nell’uno contro uno.

L’Inter e i contatti già avviati: Marotta e Ausilio stimano da tempo il talento di Chiesa

L’Inter rappresenta una possibilità molto concreta, essendo il club che ha avuto maggiori contatti con l'agente sportivo di Chiesa nei giorni immediatamente successivi alla sua partenza dalla Juventus. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo dell’Inter, sono da sempre estimatori delle qualità del giocatore e potrebbero concretizzare l’interesse con un’offerta di prestito.

Un elemento importante che inciderà sulla fattibilità della trattativa è il lato economico. Chiesa percepisce attualmente un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro a stagione, una cifra elevata per il campionato italiano.