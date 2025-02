Chukwueze al Fulham, operazione saltata per mancanza di tempo

Nelle ultimissime e caldissime ore di calciomercato il Milan stava trattando con il Fulham per l'uscita di Samuel Chukwueze. Si parlava addirittura di un'operazione da addirittura 30 milioni di euro, che alla fine non è però andata in porto.

Ma cosa c'è dietro il fallimento di questa trattativa? Su Relevo il collega Matteo Moretto ha spiegato che Chukwueze non si è trasferimento in Premier League per via dei tempi troppo stretti, anche perché Milan e Fulham erano arrivate a poche ore dalla fine della sessione che dovevano ancora definire gli ultimi importanti dettagli, come ad esempio la formula, prestito con obbligo o diritto di riscatto.

Il tempo in questo caso è stato dunque nemico delle due società, che con qualche ora in più, invece, chissà.