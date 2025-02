Clamorosa voce dall'Inghilterra: Joao Felix è già in Italia e ieri era San Siro per il derby

Dall'Inghilterra ed in particolare da SkySports arriva una clamorosa voce su Joao Felix, attaccante per il quale il Milan è in trattativa con il Chelsea: si dice infatti che il giocatore portoghese si trovi già in Italia e che ieri sera fosse presente in tribuna a San Siro per assistere al derby di Milano che si è concluso con il risultato di 1-1.