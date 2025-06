Colombo ha più di una pretendente in Serie A: si muove anche il Genoa

vedi letture

Lorenzo Colombo non sarà riscattato dall'Empoli nei tempi e nei modi previsti e prestabiliti (la cifra per l'acquisto a titolo definitivo è di 7 milioni di euro) con il Milan che ne detiene ancora la proprietà del cartellino e per l'attaccante classe 2002 quella che arriva sarà l'ennesima estate in cui toccherà far ritorno alla base rossonera, in attesa di novità e di una nuova sistemazione altrove.

Il futuro di Colombo, però, potrebbe essere ancora in Serie A. Sulle tracce dell'attaccante le società interessate non mancano e alla fila che si era già formata (e che vede in prima linea soprattutto il neopromosso Sassuolo, ma anche il Torino) si è aggiunto negli ultimi giorni anche il Genoa, pure alla luce delle difficoltà nel riuscire a trattenere Pinamonti. Quest'ultimo dovrebbe far ritorno al Sassuolo per mancato riscatto (si parla di oltre 20 milioni di euro da dover sborsare) e il suo posto al centro dell'attacco rossoblù, quello che ha occupato per tutta la stagione 2024/25, potrebbe essere preso proprio da Colombo.

Nella giornata di ieri, intanto, Beppe Riso - agente tra gli altri anche proprio di Colombo - ha fatto visita a Casa Milan per definire la situazione di alcuni suoi assistiti. E tra gli altri c'è stato spazio anche per parlare della decisione definitiva da prendere sul contro del giovane centravanti.