Con Kalulu alla Juventus sono sei i giocatori del Milan mandati in prestito altrove

Nonostante la creazione del Milan Futuro, qualche giocatore è stato comunque mandato in prestito. Pierre Kalulu è il sesto della lista in questa stagione. Ricordiamo che la Juventus si è riservata il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro, più ulteriori 3 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita in mano ai rossoneri.

Questi sono i giocatori mandati altrove a titolo temporaneo:

Lorenzo Colombo (all'Empoli. Prestito con diritto di riscatto)

Pierre Kalulu (alla Juventus. Prestito con diritto di riscatto)

Marko Lazetic (al TSC. Prestito secco)

Marco Pellegrino (all'Independiente. Prestito secco)

Luka Romero (al Deportivo Alavés. Prestito con diritto di riscatto)

Devis Vasquez (All'Empoli. Prestito con diritto di riscatto)